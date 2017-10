Dnes se již výrazná zpěvačka, vyhledávaná vokalistka a držitelka Ceny Thalie dočkala. Deska se jmenuje Konečně a ona na ní spolupracovala s producentem a většinovým autorem hudby Davidem Solařem. Nabízejí popové písničky, v nichž Dasha dokazuje, jak skvělý výraz i rozsah má.

FOTO: Supraphon – Michaela Dzurná

„Album Konečně beru jako své první. Je to debutová deska, kterou jsem ovlivňovala a vybrala na ni skladby podle vlastních představ. Přesto musím přiznat, že už jsem jednu desku v minulosti nahrála. Stalo se to v dětských letech, bylo mi asi čtrnáct, ale vůbec jsem do její podoby nemohla hovořit a repertoár byl takový naivní. To album se jmenuje Do peřin,“ přiznala Právu.

Dasha pak na svůj opravdový debut nespěchala. Věděla prý, že ho jednou natočí, nicméně jak putovala hudebním světem a odcházela od jednoho stylu k jinému, nic takového neřešila.

Obal nového alba.

FOTO: Supraphon

„Před pár lety jsem dokonce měla krizi, když jsem najednou nevěděla, kam se stylově zařadit. Byla jsem si jistá, že to nebude muzikál, protože ho chápu jako okrajovou záležitost a beru ho především jako příjemnou změnu. Ve svém hudebním i osobním životě změny potřebuju, nemohu stát na jednom místě. I proto zpívám jazz, swing, soul nebo pop,“ řekla Právu.

Pro nahrání popové desky se rozhodla i proto, že na tomto stylu v devadesátých letech vyrůstala. Přiblížila se té době i tím, že na albu hrají živí muzikanti. Jsou to David Solař (klavír a programování), Peter Binder (kytary), Martin Lehký (baskytara), Tomáš Brožek a Ondřej Sluka (bicí), Camilo Caller (perkuse), Epoque Quartet či dechová sekce.

„Díky živým hráčům muzika dýchá, má dynamiku, emoce, a pro mě jako pro zpěvačku vytváří velice dobrý podklad,“ vysvětlila.

S Davidem Solařem se potkala před osmnácti lety na pražské konzervatoři, kde oba studovali. „Oslovil mě k nazpívání své písně, která pak vyhrála autorskou soutěž na přehlídce v Děčíně. Už tehdy jsem cítila, že mě spolupráce s ním baví, že máme podobný vkus a názor na muziku. O pár let později jsem nazpívala jeho další píseň pro autorskou soutěž EvropaHit a ta opět zvítězila,“ zavzpomínala Dasha.

FOTO: Supraphon – Michaela Dzurná

I proto chtěla, aby se Solař desky ujal autorsky i producentsky. Oslovili pak i další autory, a když jim ve výběru zbylo posledních dvacet písniček, Dasha skoro všechny nazpívala a až teprve poté udělali finální selekci. Písně mají české texty, jediná Over anglický.

„Když mi ji David poslal, napsala jsem k ní anglický text. Přesto jsme plánovali, že ji nazpíváme v češtině, a nechali jsme ji otextovat. Potom jsme ji se skvělým českým textem natočili, ale následně jsme zjistili, že na ní čeština nefunguje,“ prozradila Dasha. „Kladli jsme si otázku, jestli ji tedy na desku vůbec dávat. Protože se nám ale líbí, rozhodli jsme se použít původní anglický text a nahrát ji.“

Dasha přiznala, že mnoho let neměla pro svá živá vystupování vlastní repertoár a na koncertech stavěla na prezentaci oblíbených coververzí. S vydáním kolekce Konečně se to mění, takže cítí obrovskou chuť do nadcházejících koncertů. Letos ji čeká swingové turné a písně ze svého nového alba začne naživo prezentovat příští rok.

„Jsem ráda, že teď už budu moci na koncertech prezentovat sama sebe,“ usmála se na závěr.