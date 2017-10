Proč jste měli loni potřebu se znovu sejít a koncertovat?

Miša M.: Naše latentní potřeba byla povzbuzena z vnějšku, což znamená, že impulz nevyšel přímo od nás. Už několik let jsme čelili určitému tlaku promotérů na to, abychom se dali znovu dohromady. Chvíli to trvalo, a když tomu naše rodinné situace začaly přát, stalo se to.

Gaia Mesiah byla v letech 2001 až 2011, kdy prožívala první období existence, na české scéně velmi výrazná. Proč z ní odešla?

Miša M.: Výrazná byla v době, kdy zpívala Marka. Ta nám ale v roce 2008 zamávala a další období už z našeho pohledu tak přesvědčivé nebylo. Proto jsme se rozhodli skončit.

Marka Rybin: Myslím si, že k tomu rozchodu to postupně vedlo. Vzhledem k tomu, že jsme měli na budoucnost kapely rozdílné názory, které vykrystalizovaly postupem času, nebyla asi jiná možnost. Od šestnácti let jsem neustále jezdila po koncertech víkend co víkend a Gaia Mesiah měla postupem času ambice působit i v zahraničí. Já ale zrovna dospěla do období, kdy jsem se potřebovala takříkajíc nadechnout, dělat něco normálního. Ostatní v kapele neměli vůli o tom diskutovat, a tak jsme se rozešli.

Santa Morella: Marka se potřebovala nadechnout a dát si pauzu. Pro nás to ale bylo nemyslitelné, protože jsme byli takříkajíc v laufu. Ten rozchod byl velmi emotivní, nicméně si myslím, že jsme si ho pak s odstupem času bez emocí vyříkali.

Byla pro vás osmiletá pauza v něčem přínosná?

Marka Rybin: Rozhodně ano. Já osobně si v hlavě srovnala spoustu věcí. Teď už vím, co chci, vím, co mi v životě přináší smysl, a myslím, že jsem mnohem otevřenější jakékoli diskuzi. Díky tomu, že mám už vlastní rodinu, tak je člověk občas v pozici, kdy se netočí věci pouze okolo něj, ale je potřeba se upozadit a zvládnout věci s nadhledem. Takže během téhle pauzy jsem vlastně osobně dospěla k většímu životnímu nadhledu.

Miša M.: Díky tomu, co se mezi námi stalo, jsem přestala být fanatikem v hudbě i v názorech. Tenkrát jsem nebyla schopna přijmout realitu, že cíle mé a ostatních v kapele se nemusí shodovat. S trochou nadsázky se dá říct, že Marka, která je teď ve věku, ve kterém jsme byli my ostatní, když jsme chtěli s kapelou do světa, je v současné době naším motorem.

Santa Morella: Já se v pauze vrhla i do jiných projektů. Žila jsem rovněž svou rodinou a ujasnila jsem si, že v životě je moc málo času, a proto nechci dělat nic zbytečně.

FOTO: archív kapely

Měl někdo z vás během osmi let pauzy pocit, že by se kapela mohla vrátit?

Miša M.: Několikrát, zvláště v okamžicích, kdy jsem si uvědomila, že mezi námi čtyřmi bylo – a je – naprosto unikátní souznění. Návrat ale přišel až loni.

Santa Morella: Sešli jsme se už někdy v roce 2013, a dokonce jsme si spolu zahráli. Tenkrát bylo evidentní, že je otázkou času, kdy spolu zase budeme schopni bez problémů komunikovat a vrátíme se na pódia.

Ve vašich textech byla revolta, zpívali jste o společenských i politických tématech, o ekologii. Stojíte si dnes za vším?

Marka Rybin: Spousta našich starších textů je stále aktuální, až mám pocit, že jsme v několika případech předestřeli to, jaké to tady za několik let bude.

Miša M.: Například v písni Ocean, která vznikla jako přímá reakce na útoky teroristů v Americe v roce 2001. Bylo to hned poté, co jsme se dali dohromady, a šok z toho, co se tam stalo, byl pro nás velmi intenzivní.

Santa Morella: Tehdy jsme zpívali o tom, že svět míří k válce. Dnes už v té válce je.

Miša M.: Stojíme si plně za vším.

Jaké to bylo, když jste si spolu po osmileté pauze poprvé ve zkušebně zahráli?

Miša M.: Sešli jsme se v nájemní zkušebně, odťukla jsem čtyři a děj se vůle boží. Začali jsme hrát a na konci bylo jasné, že jsme nic nezapomněli. Bylo to strhující.

Co vám o vás prozradilo loňské comebackové turné?

Marka Rybin: Že na to máme, že nás to pořád strhává k neuvěřitelným výkonům a že naše fyzička je pořád tam, kde byla. Písně se za tu dobu řádně usadily a dostaly mnohem hlubší význam, alespoň já to tak vnímám. S tím nadhledem se prostě zpívá s větší lehkostí.

Budete na nadcházejícím turné hrát jenom staré písně?

Miša M.: Nejenom. Máme nový singl, který v těchto dnech vydáváme nebo už je venku. Jmenuje se Sílu!. Zpíváme v něm česky, anglicky, španělsky a pracujeme i na dalších písničkách.

O čem ten nový singl je?

Marka Rybin: Je to právě o síle a víře, nakolik jsme schopni se do života ponořit a věřit, že všechno se děje tak, jak má. V životě se mi stala hodně nepříjemná zkušenost s jedním člověkem, který mě dostal na pokraj psychických sil. Musela jsem ale dál fungovat, přestože mi bylo špatně. Zpětně vidím, že mě držela nad vodou vnitřní síla a víra v lepší zítřky. Myslím, že v takové situaci se ocitla spousta lidí, a je to vlastně někdy i docela přínosné.

Ve své diskografii máte dvě studiová alba a jedno koncertní. Natočíte další?

Miša M.: Máme to v plánu. Baskytarista Josh žije zatím v Austrálii, takže bude nová forma spolupráce. Teď je v záběhu. Materiálu je dost a jak se sejdeme, jde to samo. V tomto ohledu jsme docela plodní.

Marka Rybin: Cítím, že na to máme. Jenom musíme správně naladit vzájemné časové frekvence.

Miša M.: Takže všechno funguje, jak má. Jedeme dál. A je to lepší než dřív. Mír.