Domino, který začínal na konci čtyřicátých let, za svou kariéru prodal 65 miliónů alb, 35 z nich se dostalo do žebříčku top 40. Pětadvacet jeho singlů bylo zlatých.

V roce 1986 byl uveden do rock´n´rollové síně slávy a o rok později dostal cenu Grammy za celoživotní dílo.

Domino na sebe poprvé upozornil roce 1949 písní The Fat Man, které se v roce 1953 jako první rock´n´rollové nahrávky prodal milión kopií. Celonárodně se prosadil v roce 1955 s písní Ain´t That a Shame, která se dostala do žebříčku top ten a jejíž cover verze od Pata Booneyho byla na úplném čele hitparády.

Fats Domino na snímku z roku 2013

FOTO: Doug Parker, ČTK/AP

Domino rané písně často skládal s producentem Davem Bartholomewem. V době slávy rock´n´rollu se objevil ve dvou filmech Shake, Rattle and Roll a The Girl Can´t Help It.

Šňůra hitů pokračovala až do roku 1963, kdy byla značka Imperial, kde vydával, prodána společnosti ABC-Paramount. Ta ho donutila vyměnit producenta, který přiblížil jeho sound masám, když je doplnil sborem. To mu ale nepřineslo úspěch, z 11 singlů pro Paramount se do do Top 40 dostal jen jediný. V té době navíc už nastupovali The Beatles a klasický rock´n´roll ustupoval do pozadí.

V osmdesátých letech se Fats rozhodl že nebude už jezdit na turné a vystupoval jen v rodném městě.

Protože měl nemocnou ženu, neopustil ji ani v době hurikánu Katrina. Jeho dům byl zaplaven a musel ho zachraňovat vrtulník pobřežní stráže.

Poté vydal v roce 2006 album Alive and Kickin s nevydanými nahrávkami z devadesátých let.