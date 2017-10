Anastacia nabídne v Praze klubový koncert

Populární americká zpěvačka Anastacia vystoupí 12. května příštího roku pro omezený počet příznivců v pražském Foru Karlín. Interpretka celosvětových hitů I'm Outta Love a Left Outside Alone se do metropole vrátí po devíti letech. Na novém turné k albu Evolution vystupuje v sálech jen s místy k sezení, což třítisícovou kapacitu Fora Karlín sníží na polovinu, informovala Kateřina Dědková.