Hudbou oslaví 17. listopad na pražské Národní třídě

Na pražské Národní třídě se chystá hudební oslava 28. výročí Sametové revoluce. Pořadatelé slibují, že to bude bez politiky, ale se spoustou umělců. Vystoupit mají frontman skupiny Please the Trees Václav Havelka se sborem, skupina Buty, Jiří Schmitzer, Klara & The Pop, Kieslowski, Plus Mínus Nula a další.