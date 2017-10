Nemýlím se, když řeknu, že je vám na postavě Jindřicha II blízký jeho osobitý smysl pro humor?

Nemýlíte se. Ta hra je velmi vtipná, pracuje s břitkým humorem, ironií. Takový žánr mám moc rád. Uvidíme, jestli se mi podaří se do tohoto stylu správně strefit.

Jindřich neustále relativizuje svá tvrzení o vztazích ke svým nejbližším, láska střídá nenávist. Ale má někoho z nich opravdu rád?

Řekl bych, že ano. Nejvíce ovšem sám sebe, svou říši a svou moc. Tomu se podřizuje vše ostatní, abychom nakonec zjistili, že nic z toho není důležité. Děti jsou to jediné, co máme, říká Jindřich v závěru hry.

Lva v zimě proslavil oscarový film s Peterem O’Toolem a Katherine Hepburnovou. Neobáváte se srovnání?

Ve všech dobrých hrách, jež se na repertoár divadel vracejí, někdo před vámi tu či onu roli již hrál. Kdybychom se na to měli ohlížet, nemohli bychom skoro nic hrát. Jindřicha hrál nejen Peter O’Toole, ale i Luděk Munzar či Radek Brzobohatý. Lev v zimě je krásný text, Britové pro to mají termín dobře napsaná hra. A tu stojí za to znovu a znovu uvádět. Vždyť každá inscenace je něčím jiná a nová, protože se hraje v jiné době.

Lev v zimě otevřel sezónu, v níž Divadlo na Vinohradech slaví 110 let trvání. Co všechno k oslavám jubilea směřuje?

Ke sto desátému výročí připravujeme adaptaci Neffova románu Sňatky z rozumu. Vypráví o době, kdy za hradbami Nového města vyrůstaly Vinohrady a s nimi i Městské divadlo na Královských Vinohradech. Kromě Millerových Čarodějek ze Salemu, které mají premiéru před Vánocemi, chystáme Ifigenii v Aulidě v režii Martina Čičváka a pro Haničku Maciuchovou hru Harold a Maud.

Mluví se o tom, že divadlo čeká velká rekonstrukce. Nezačne však dříve než v sezóně 2020 až 2021, takže chci divákům vzkázat, že divadlo stále hraje, a ještě dobré čtyři sezóny hrát bude. Pokud se vše podaří, mohlo by se v roce 2022 otevřít v novém lesku.