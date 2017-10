Už pro předešlé The Pale Emperor si jako autora hudby a spoluproducenta vybral Tylera Batese. A protože tohle spojení uspělo, pokračuje i na novince.

Pakliže minulý počin lze s trochou nadsázky stylově vnímat jako „hutné satanské blues“, na aktuální desce je patrný příklon k industriálním a metalovým začátkům. Jde o jakési shrnutí jeho dosavadní tvorby, což povšechně působí přirozeně a díky dobré produkci svěže.

Obal nového alba se jmenuje Heaven Upside Down.

FOTO: Universal Music

Patrná výrazová barevnost desky nedovoluje přeskakovat v pořadí skladeb, respektive to není na místě. Marilynu Mansonovi a Batesovi se podařilo sestavit ji tak, že utěšeně plyne a její vnitřní síla vyplave na povrch po skončení závěrečné skladby. Mnohem více pak s dalšími poslechy.

Heaven Upside Down je také dalším potvrzením toho, že je-li Marilyn Manson nespolehlivý na koncertech a mnohdy záleží na tom, v jaké psychické (potažmo fyzické) formě se nachází, v práci ve studiu je důsledný a vpravdě tvůrčí. Patrné je to v nejvýraznějších momentech alba, v refrénu skladby Say 10, mocné druhé části Jesus Crisis či bezmála hitové Tattoed In Reverse.

Na druhou stranu už ale neplatí, že každá nová deska Marilyna Mansona je začátkem nové éry. Tentokrát se zapouzdřil a vytěžil z toho, co už zná.

Marilyn Manson: Heaven Upside Down Universal Music, 47:29

Celkové hodnocení: 80 %