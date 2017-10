Renomovaný hudební publicista Ondřej Bezr zpovídal knižně Vladimíra Mišíka už v roce 1999, aby pak běh času a událostí protáhli do roku 2006 a do třetice do současnosti. Silnou stránkou této knihy je nejen její výpovědní hodnota, ale i uvolněnost a bezprostřednost, s jakými je povídání ze stran obou zúčastněných vedeno.

Bez obalu a předsudků se dotýká i citlivých míst v životě a umělecké dráze zásadní postavy české rockové muziky s velkým morálním kreditem, ale je na hony vzdáleno jakékoli bulvarizaci. Kniha je vedle bohaté fotodokumentace rozšířena i o rozhovory z Mišíkova nejbližšího okolí, ať už jde o členy rodiny, spoluhráče, manažera či ošetřujícího lékaře.

Obal knižní novinky Ondřeje Bezra

FOTO: nakladatelství Galén

Nechybějí ani pečlivé rejstříky a podrobná časová osa nazvaná Letopis letenský. Striktně modrobílého výtvarného pojetí knihy se ujal dvorní tvůrce obalů Mišíkových alb Karel Haloun.

Vedle čtivosti a faktografické obsažnosti je ovšem velmi sympatický zejména pocit, který ve vás po dočtení knihy zůstane. Pocit, že u stolku, kde si spolu Vladimír Mišík a Ondřej Bezr povídali, byla jedna volná židle přistavená právě pro vás a vy jste se tak stali účastníky nenuceného posezení.

Ondřej Bezr, Vladimír Mišík: Byl jsem dobrej Galén, 335 stran, 500 Kč

Celkové hodnocení: 95 %