Waters k nám jede v rámci turné Us + Them a představí nejen nové album Is This the Life We Really Want?, ale hlavně staré klasiky Pink Floyd z desek jako Wish You Were Here, The Wall, Animals a Dark Side of the Moon. Ty mají tvořit asi 80 % koncertu. Proto také většina lidí nelituje peněz za vstupenky.

Roger Waters

FOTO: Aerofilms

„Na turné představíme zcela novou show,“ řekl Roger Waters. „Bude to směs skladeb z mé dlouhé hudební kariéry, písničky z období Pink Floyd a některé mé nové věci. Pravděpodobně 80 % z toho bude starý materiál a 20 % nový, ale vše bude spojeno obecným tématem. Bude to skvělá show, to vám slibuji. Bude to velkolepé, tak jako v případě všech mých předešlých show.”

Koncerty Rogera Waterse mají dobrou pověst, nabízí na nich velké hity i zajímavý design, pódium a videoprojekce, které mají koncept. Muzikant hrál v Praze také v rámci úspěšného turné The Wall Live (2010–2013). Watersovy koncerty bývají vyprodané skoro vždy.

Vstupenky budou v síti Ticketportal od 18. října.