Adam Mišík, Jan Komínek a Vojtěch Machuta ztvárnili hlavní mužské protagonisty Bajkerů, kteří musejí nedobrovolně opustit milovaný svět virtuální reality a vydat se na skutečný dvousetkilometrový cyklovýlet.

Jáchym, kterého hraje Jan Komínek, je závislý na sociálních sítích. Vyzná se ve vztazích s dívkami, které nikdy neviděl, ve skutečném životě je však při komunikaci s opačným pohlavím nahraný. Mobilní signál ve filmu shání tak zoufale, že se nevyhne pádu ze stromu. Ačkoliv mu původně asistovali kaskadéři, herec ho nakonec odvážně natočil sám.

Komínek to má ve skutečném životě přesně naopak. O své postavě Jáchyma a vztahu k fenoménu sociálních sítí řekl: „Je naprostý opak mě, já zase napíšu třeba jenom ‚Kafe?‘ a jde se na kafe. A víc si s holkama nepíšu. Já žiju stoprocentně v reálu. Mám Facebook skoro deset let a trávím na něm pár minut denně, nepostuju tolik fotek a zaspal jsem dobu, kdy všichni začali frčet na Instagramu a já jsem dělal Facebook v domnění, že to je ta hlavní síť, ale teď frčí Instagram.“

Saša z Bajkerů v podání Vojtěcha Machuty

Ani Vojtěch Machuta nehraje postavu, která by mu byla blízká. Saša, kterého ztvárnil, využívá internet k obživě rodiny, protože jeho fashion show má velký úspěch. Pro film měl víc kostýmů než jiní herci dohromady, v osobním životě oblečení neřeší. „Já to mám tak, že mi je jedno, co si na sebe vezmu – jenom to nesmí být úplně sprostý obrázek na tričku, to není úplně fajn. Ale ráno si vezmu to, co je nahoře na poličce,“ popsal svůj vztah k módě Vojta.

Jak se mladým hercům výzva v podobě ztvárnění zcela odlišných charakterů povedla, zjistí diváci už za pár dnů. V dalších rolích komedie se objeví Vanda Hybnerová, Hana Vagnerová, Celeste Buckingham, Štěpánka Fingerhutová, Esther Lubadika, Julie Šurková, Michal Suchánek, Tomáš Matonoha a Václav Postránecký.