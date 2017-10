Špunti na vodě





Rodiče bratrů Igora a Davida chystají zlatou svatbu. Z Kanady přilétá jejich bratranec Ondra, povahou tak trochu dobrodruh. Bratry napadne, že nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece jen ve třech jako za starých časů. Jenže od dob společných spanilých jízd se leccos změnilo. Třeba to, že Igor a David jsou ženatí a mají děti.

Špunti na vodě, ČR 2016, komedie, 85 min., režie: Jiří Chlumský, hrají: Hynek Čermák, Anna Polívková, Táňa Vilhelmová, Jiří Langmajer, Pavel Liška, Filip Antonio, Viktor Antonio a další.

Pobřežní hlídka





Původní Mitch Buchannon je už sice dávno v důchodu, to ale neznamená, že by lidi i dál nepotřebovali tahat z vody. Tvůrci nového filmu nechtěli podruhé vstoupit do stejného oceánu, nová Pobřežní hlídka je pokusem o komedii.

Pobřežní hlídka, USA 2017, komedie, 119 min., režie: Seth Gordon, hrají: Dwayne Johnson, Zac Efron, David Hasselhoff, Pamela Andersonová a další.

Světlo mezi oceány





Válečný hrdina Tom Sherbourne po běsnění, jímž prošel na západní frontě, touží po místě, kde by znovu našel vnitřní klid. Stane se strážcem majáku u západního pobřeží Austrálie, kde najde i milující ženu. Bohužel po čase zjistí, že není schopna donosit jejich dítě. Až jednou moře na břeh vyplaví člun s mrtvým mužem a miminkem na palubě...

Světlo mezi oceány Nový Zéland, USA, Velká Británie 2016, drama,124 min., režie: Derek Cianfrance, hrají: Michael Fassbender, Alicia Vikanderová, Rachel Weiszová, Caren Pistorius, Emily Barclay a další.

Moje sestřenice Rachel





V přesvědčení, že jeho tajemná a krásná sestřenice Rachel zavraždila muže, který ho vychoval, zosnuje mladý Angličan Philip plán pomsty. Navzdory důkazům, které vinu Rachel potvrzují, se ale Philip do Rachel ve vizuálně úchvatném a napětím nabitém filmu vášnivě zamiluje.

Moje sestřenice Rachel, Velká Británie, USA 2017, mysteriózní drama, 106 min., režie: Roger Michell, hrají: Rachel Weiszová, Sam Claflin, Holliday Grainger, Iain Glen, Andrew Knott a další.