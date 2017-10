Ti, kteří si zakoupí vstupenky k stání na plochu haly nebo přímo do čtyř „van“ přímo v konstrukci pódia, budou muzikantům na dosah a stanou se součástí takzvaného kotle, v němž je atmosféra přece jenom divočejší. Odtud ale nebudou moci plně docenit nápaditost pódiové konstrukce, projekce na několika nad sebou posazených obloucích, které se během koncertu různě pohybují a naklánějí, ani hru světel, na niž kapela vsadila.

Diváci na místech na sezení naopak tohle všechno vidí pěkně z nadhledu. Nejsou ale zase tolik vtaženi do víru rokenrolu, byť zvuk karlovarského koncertu byl v sobotu večer hutný a masivní. Že ho nejspíš přijímali v jiném rozpoložení než ostatní, potvrdila skutečnost, že většina z nich zůstala na svých místech po celou hodinu a čtyřicet minut trvajícího vystoupení sedět.

Bicí souprava Radka Hurčíka během koncertu v Karlových Varech.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

Možná to ale bylo jejich naturelem, protože Kabát připravil silný program postavený na jistotách, několika skladbách z dva roky starého alba Do pekla/do nebe a třech oprášených kouscích, které přijaly roli připomínek další kupy výtečných skladeb Teplických.

Písničky Kávu si osladil, Teta z Ostravy a Virtuos totiž nehraje pětice na svých koncertech tak často. V programu toho karlovarského ale sehrály roly upomínky faktu, že údajně nejpopulárnější skupina (s ohledem na výsledky ankety Český slavík) by klidně mohla ze svých živě neprezentovaných písniček sestavit ještě jeden smysluplný program a byl by stejně hitový a energický, jako ten stabilní, jen by si při něm lidé museli ty trochu zastíněné skladby znovu vybavit.

Kabát na svém obrovském pódiu v Karlových Varech.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

Set začal písní V pekle sudy válej a pokračovala přes Banditi di Praga, později nádherné Valkýru a Houby magický až po přídavkový triumvirát Brousíme nože, Pohoda a Moderní děvče. Ta posledně jmenovaná hraje roli koncertního finále už řadu let a možná by si zasloužila za dobré služby na tomto postu nahradit nějakou jinou. Je totiž jediná z celého stávajícího repertoáru, na kterou s ohledem na její výraz e text trochu sedl prach.

Koncert měl nicméně obrovský spád, doslova svištěl ke svému konci, a ač se to ani nezdálo, zaznělo na něm nějakých osmadvacet skladeb. Během večera se tu a tam objevila v jejich prezentaci drobná nepřesnost, která doprovází živé sety drtivé většiny hudebníků na světě, povšechně to ale byl velmi dobrý set kapely, která to prostě naživo umí.

Zpěvák Josef Vojtek a diváci v Karlových Varech.

FOTO: Jaroslav Špulák, Právo

Navíc se snaží neustále vymýšlet něco nového, a byť turné s pódiem uprostřed haly je už v její historii třetí, aktuální zvuková síla a technická vicizelovanost naplňují podmínky k tomu moci to za novum považovat.

Kabát KV Arena, Karlovy Vary, 14. října

Celkové hodnocení: 85%