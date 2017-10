Jeho čich na sofistikovanou popovou melodii je pověstný - Rocket Man (I Think It’s Going To Be A Long Long Time), Candle In The Wind, Don‘t Let The Sun Go Down On Me, Your Song, Daniel, to jsou obrovské hity a jen střípky ze všeho, co natočil. Padesát let spolupracuje s textařem Berniem Taupinem a pořád to funguje.

„Jsme spolu 50 let a náš vztah nebyl nikdy zdravější. Byly časy, kdy každý z nás skládal s jinými lidmi, ale naše láska nikdy nevymizela. Chováme k sobě navzájem neuvěřitelný respekt a lásku, která jenom roste,“ komentuje vztah s Taupinem John.

„Z toho, co děláme, stále dokážeme vytěžit to nejlepší. Když se sejdeme a něco napíšeme, má to v sobě určitou magii – výsledek prostě nemůže být lepší. Tenhle pocit nikdy nezestárnul,“ doplňuje Taupin.

Diamonds vycházejí ve verzi 2CD (34 skladeb) a 3CD, kde najdete 17 bonusových tracků, které má sám Elton John nejradši, 72stránkovou knihu obsahující příběh ke každé písni a 5 pohlednic s ilustracemi, které Elton vlastnoručně vytvořil.