„Začal jsem se učit tátův způsob chození do hor, což byla věc nejpodobnější výchově, jíž se mi od něj dostalo,“ říká Pietro, vypravěč románu Osm hor. Jeho rodiče se do sebe v horách zamilovali, on v nich najde nejlepšího přítele. Hory zkrátka skrývají něco, co lidi spojuje, a co je pak drží pevně jako skála i v té největší tragédii.

Cognetti za Osm hor získal nejvýznamnější italské literární ocenění Premio Strega, které v minulosti obdrželi například Umberto Eco, Alberto Moravia nebo Paolo Giordano. V Itálii se románu prodalo už víc než dvě stě tisíc výtisků a připravuje se film.

Druhá verze obálky cílí na širokou veřejnost.

FOTO: edice Světová knihovna, nakladatelství Odeon

„Tohle není kniha jenom o horách. Je to příběh o přátelství, o přístupu k životu. Jestli jde o ten pohled z vrcholku hory, nebo o tu cestu na něj,“ vysvětluje šéfredaktor Odeonu Jindřich Jůzl.

„Kniha má potenciál zaujmout každého čtenáře. Autorův styl si rozhodně oblíbí třeba fanoušci Paola Giordana. V Itálii román získal i cenu mladých čtenářů,“ upozorňuje Jůzl.