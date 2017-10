Hammondkář Pivec předvede v ČR svou americkou i českou kapelu

Jeden z nejlepších mladých českých muzikantů Ondřej Pivec, který působí hlavně v Americe, vyjede 18. října na české turné. Nedávno spolupracoval také na desce zpěváka Gregoryho Portera Take me to the Alley, která dostala cenu Grammy za nejlepší jazzové vokální album.