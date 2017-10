Ve snímku hraje podstatnou roli hudba, hlavní hrdinové v podání Barbory Polákové, Jaroslava Plesla, Lukáše Melníka a Zdeňka Juliny jsou členy smyčcového kvarteta a museli rok cvičit na hudební nástroje.

„Při castingu byly důležité nejen herecké předpoklady jednotlivců, záleželo i na správné chemii kvarteta jako celku. Měla je spojovat hudebnost…, odtud volba Báry Polákové…, a smysl pro humor,“ říká režisér Miroslav Krobot.

„Dostali jsme každý svého učitele a byl to pro mě vlastně sen. Byla jsem šťastná, že se můžu kvůli filmu něco nového naučit. Každý týden k nám domů chodil pan učitel a nejdřív jsme drtili stupnice a různá cvičení a potom už rovnou konkrétní skladby. Takový roční rychlokurz,“ říká Poláková, která hraje na violoncello.

Jaroslav Plesl se učil na housle a byl to pro něj film, na který se připravoval ze všech nejdéle. „Střídali se na mně dva pedagogové se svatou trpělivostí. Dva měsíce před natáčením jsem musel cvičit každý den dvě hodiny, abychom dosáhli alespoň částečné iluze, že jsem houslový profesionál. Tisíckrát jsem zatoužil rozšvihat housličky o zeď, ale ustáli jsme to a snad to na výsledku bude vidět,“ dodává Plesl.

Filmové smyčcové kvarteto připravuje pro koncert skladbu významného hudebního skladatele Aloise Piňose, který se jako jeden z prvních českých skladatelů věnoval elektroakustické hudbě. Film tak zároveň vzdává hold jednomu ze zakladatelů tzv. české „nové hudby“, který by se v těchto dnech dožil dvaadevadesáti let a podle tvůrců není stále dostatečně doceněn.