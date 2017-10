Kanaďanka patří v Severní Americe k největším hvězdám a se svými hity jako That Don’t Impress Me Much nebo Man! I Feel Like A Woman vyprodává stadióny. Její prodeje desek jdou do desítek miliónů kusů, ale v Česku není country úplný mainstream, takže bude dost zajímavé pozorovat, jak komerčně úspěšná tu bude.

Zpěvačka se stala superhvězdou v devadesátých letech s alby The Woman In Me z roku 1995 a Come On Over z roku 1997. Obdržela celkem 5 Grammy a spoustu menších cen. Šikovně tehdy propašovala prvky country, která je Američanům příjemná a povědomá, do čistě komerčního pop obalu.

V posledních letech se trochu odmlčela, ale letos přišla s albovou novinkou Now, z níž je nejznámější nekomplikovaný optimistický popový singl Life’s About To Get Good. Během velkého světového turné bude mít od května příštího roku v Americe téměř padesát zastávek, v Evropě o něco méně. Vstupenky budou v síti Ticketportal od 13. října 2017 za 1490–2590 korun.