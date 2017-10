Radiohead, Rage Against The Machine, Bon Jovi, Depeche Mode, Judas Priest, Kate Bush, the Cars, Dire Straits, Eurythmics, J. Geils Band, LL Cool J, MC5, the Meters, the Moody Blues, Rufus featuring Chaka Khan, Nina Simone, Sister Rosetta Tharpe, Link Wray i the Zombies nyní kandidují na každoroční poctu. Výsledky budou oznámeny v prosinci a ceremonie se bude konat 14. dubna v Clevelandu.

Navržen může být jen umělec, který vydal singl nebo desku před nejméně 25 lety. Nominace se může opakovat mnohokrát. Překvapuje, že třeba Judas Priest a Dire Straits byli poprvé nominováni teprve teď, naopak Rage Against The Machine a Radiohead jsou tak mladí, že dřív nominaci dostat nemohli.

Depeche Mode

FOTO: Petr Horník, Právo

V posledních šesti letech může výsledky ovlivnit i hlasování veřejnosti, jinak hlasuje hlavně akademie složená z 800 umělců, hudebních historiků a lidí z oboru. Kvůli sporům akademie raději přesně specifikuje, koho považuje za člena konkrétní skupiny. Mnozí z nich se totiž spolu nebaví.

Za Depeche Mode tak mohou přijít Dave Gahan, Martin Gore, Andy Fletcher i bývalí členové Alan Wilder a Vince Clarke. Do skupiny Bon Jovi se počítají také kytarista Richie Sambora a basák Alec John Such, ani jeden už ovšem s Bon Jovim nehraje.