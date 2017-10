Akademie uvedla, že Ishiguro „v románech velké emocionální síly odhalil propast za naší iluzí o spojení se světem”. Padají také přirovnání ke Franzi Kafkovi nebo k Marcelu Proustovi.

Vítěz obdrží devět miliónů švédských korun (24,4 miliónu Kč), slavnostní ceremoniál se koná 10. prosince.

Ishiguro sice strávil dětství v Japonsku, ale je to spíše britský spisovatel. V roce 1960 se rodina přestěhovala do Velké Británie, kde prošel základní a střední školou i univerzitou v Kentu.

První literární pokusy vydal v roce 1981. Roku 1982 vydal román A Pale View of Hills, příběh japonské vdovy žijící v Anglii, a roku 1986 vyšel An Artist of the Floating World (Malíř pomíjivého světa), který byl v užším výběru na Man Bookerovu cenu.

Jeho knihy vycházejí i v češtině. Vedle Malíře pomíjivého světa to jsou třeba tituly Soumrak dne (získal Man Bookerovu cenu a byl zfilmován), Když jsme byli sirotci, Neopouštěj mě a Nokturna: Pět příběhů o hudbě a soumraku.

Ishiguro píše své příběhy v ich formě, někdy napodobuje deníkové záznamy, a situuje je často do minulých ér, které nemohl zažít, nebo jen jako dítě. Rád užívá motivy snění. Podle jeho scénáře natočili také film Nejsmutnější hudba světa, surrealistickou tragikomedii, která se odehrává za velké ekonomické krize 30. let v Americe.