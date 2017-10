Hurts: Desire





Čtvrté studiové album britského synthpopového dua Hurts nabízí písničky, které jsou tklivé i povzbudivé. Je v nich atmosféra popu osmdesátých let, přitom se zvukově váží k současnosti. Kolekce přináší třináct novinek.

Demi Lovato: Tell Me You Love Me





Americká zpěvačka Demi Lovato vydala šesté album Tell Me You Love Me. Má, v porovnání s předešlými počiny, soulovější náladu. Demi Lovato se při psaní písniček prý nechala inspirovat umělci, jako jsou Aretha Franklin, Christina Aguilera a Kehlani.

Imodium: Element





Broumovská čtveřice Imodium vydává v sedmnáctém roce existence páté album Element. Ujasnila si na něm svůj rockový zvuk, je to nejenergičtější deska z celé její diskografie a spoluautorem jednoho textu je Kuba Ryba z kapely Rybičky 48.

Richard Müller: Výberovka





Výběrová kolekce slovenského zpěváka Richarda Müllera přináší na dvou cédéčkách jeho hity z let 1984 až 2017. Jsou mezi nimi Po schodoch, Tlaková níž, Nočná optika, Spúočítaj ma a další.

Miley Cyrus: Younger Now





V minulosti americká zpěvačka Miley Cyrus šokovala, na novém albu se už ale tváří dospěleji. Potvrzují to také zvuky tradičních nástrojů, které se na nahrávce prosazují v elektronice, a také texty. V některých z nich je změna osobnosti přímo vysvětlena.

Petra Janů: Blázni





Zpěvačka Petra Janů přichází s novým řadovým albem, na kterém se vrátila ke svým rockovým začátkům. Na počin se jí podařilo navíc vtisknout interpretační nadhled a celá kolekce zní velmi uvolněně.