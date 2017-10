Kdy napadlo autorku kuchařek a propagátorku zdravého vaření napsat knihu pohádek?

S dcerou si před spaním povídáme a čteme. A příběh jsem začala psát vlastně pro ni. Vůbec jsem nemyslela na to, že by z toho mohla být knížka. Najednou jsem ho měla rozpracovaný v počítači a zkusila ho nabídnout nakladatelství Mladá fronta. Řekli mi, že je to bezvadný nápad, ale text se musí přepracovat, což jsem ráda udělala. A teď vidíte výsledek. Kouzelnou podobu všemu dodaly ilustrace Terezy Vostradovské.

Když čtu jména vašich hrdinů, napadá mě, nakolik je přece jen vše spojeno s aktivitou autorky kuchařek.

Je to vlastně napůl kuchařka, protože se s nimi potom vaří. Je tam přes dvacet receptů. Ty nabízejí možnost, aby rodiče mohli vařit s dětmi. Nebo spíš aby děti vařily s rodiči, aby se ony samy podílely na přípravě jídla. Když si u toho mohou všichni povídat, tak spolu stráví krásný čas.

Jaké pohádky jste měla ráda vy, když jste byla malá?

Rodiče mi je četli. Ale musím říct, že jsem odchovaná na nejkrásnějších českých Večerníčcích a moje dcera si to zopakovala. Jsou prostě nenahraditelné.