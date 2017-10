Roger Waters opět v Praze. Novinky i klasiku zahraje v dubnu

Zpěvák a hudebník Roger Waters zavítá v rámci programu Us + Them do pražské O2 Arény 27. dubna 2018. Představí nové album Is This the Life We Really Want? a také písně z alb Pink Floyd (Wish You Were Here, The Wall, Animals, Dark Side of the Moon).