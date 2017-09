Album jste nahrávali ve studiu nacházejícím se v broumovském klášteře. Jak jste se v něm ocitli?

V našem případě to byl důsledek zhroucení původního plánu. Ten byl takový, že stejně jako v případě předešlého alba Valerie budeme i na novince pracovat se stejným týmem lidí a nahrajeme ji v našem studiu v Hradci Králové. Jenomže když jsme se tam na začátku letošního roku sešli s tím, že začneme točit, ukázalo se, že na to nikdo nemá chuť. Obrazně řečeno jsme tedy hodili bílý ručník do ringu a odjeli domů.

Nevystrašilo vás to?

Trochu ano. Věděli jsme, že ten stav není zdravý, ale nevěděli jsme, jak se ho zbavit, jak to udělat jinak. Bylo nám jen jasné, že jakékoli jiné místo na nahrávání bude lepší než naše studio v Hradci. Měli jsme pocit, že jsme ho už takříkajíc vyčerpali.

Kdybych měl představit Imodium v roce 2017, udělal bych to prostřednictvím písničky Vášeň.

Potom jsem si vzpomněl, že mi pár týdnů předtím někdo říkal o studiu v Broumově, odkud jako kapela pocházíme. To studio se nachází v tamním klášteře, tedy na místě, kde by asi běžný muzikant podobné zařízení nečekal.

Sehnali jsme tedy správné telefonní číslo, zjistili jsme, že studio nejenom existuje, ale že je i velice dobře vybavené, a pak už události nabraly rychlý spád. Za týden jsme jeli točit.

FOTO: Michal Havlíček

Cítili jste v klášterním studiu novou inspiraci?

Rozhodně. Samotné prostředí broumovského kláštera je úchvatné, má silnou energii a historie z jeho zdí přímo čiší. Navíc byl leden, venku byla zima, sychravo, všude byl klid… Tohle prostředí zahnalo letargii, která nás zastihla pár dnů předtím v Hradci Králové.

Kromě toho jsme byli v profesionálním nahrávacím studiu. Při natáčení našich minulých alb jsme totiž vlastně žádné nenavštívili, točili jsme v malých nebo domácích studiích, debutové album dokonce na chatě. Že jsme se ocitli v tak dobře vybaveném zařízení, sehrálo pro další práci také velice pozitivní roli.

Vznikla přímo v klášteře nějaká skladba?

Nevznikla, ani žádný text. Byť jsem některé dopisoval na poslední chvíli, nebylo to v klášteře. Jenom jsme tam natáčeli. Vzpomínka na to místo mi ale od té doby při skládání nebo psaní textů naskakuje.

Element je nejrockovější album, které Imodium nahrálo. Byl to koncept?

S tím jsme do toho nešli. Album jsme začali chystat před rokem, vznikaly první riffy a první melodické linky. Jakou atmosféru ale písně budou mít, se vždycky ukáže až ve chvíli, kdy jsou kompletní, tedy i zaranžované.

Tu rockovost cítím hlavně v energii desky. Oproti předešlým je intenzivnější a nedá posluchači tolik vydechnout. Myslím si, že chuť nahrát ji takhle energickou přišla s obrozením naší chuti natočit desku. Tedy v tom klášteře.

FOTO: Michal Havlíček

Imodium na Elementu dospělo k charakteristickému zvuku. Kterou skladbu považujete za reprezentativní?

Kdybych měl právě teď představit Imodium v roce 2017, udělal bych to prostřednictvím písničky Vášeň. Je velmi melodická, výrazně kytarová a energická.

Kapelu ale dobře vyjadřuje i píseň Proud. Na mysli mám nejenom obsahovou stránku, ale i zpracování. Poprvé jsme se v ní odvážili pracovat více se zvukem a použít i určitá zkreslení. Chtěl jsem to zkusit už na minulé desce, ale tehdy jsem k tomu ještě nenašel odvahu.

Na novince je i hymnická písnička Spirit, ve které hostuje raperka Sharkass. Jakou roli písni ve svém repertoáru přisuzujete?

Když jsme vydali první singl Proud, reakce na posun našeho zvuku byly z poloviny kladné a z poloviny záporné nebo pochybovačné. Reakce na další singl Spirit ale byly jenom kladné, což nás překvapilo a potěšilo. Roli v našem repertoáru mají ale všechny skladby stejnou. Jsou naše a stojíme si za nimi.

Proč se album jmenuje Element?

Když začínám chystat písničky pro novou desku, potřebuju mít v hlavě nějaké téma. Tentokrát se v základu týkalo mého věku. Dost věcí se změnilo, když jsem dosáhl třiceti let. Leccos jsem začal chápat jinak.

Myslím si, že čtyři základní živly stále hýbou světem a vymyslet ten spirit, jenž má být pátým elementem, kterým je každý z nás jako osobnost, je dobré téma pro psaní textů. Symbolika pěti byla najednou všude. Jedná se o pátou desku a jsem velký fanoušek Bessonova filmu Pátý element.