V dalších rolích rodičů uvidíme například Tomáše Matonohu, Vandu Hybnerovou, Michala Suchánka a Václava Postráneckého. „Hraju otce hlavního hrdiny, takže vlastně hraju hlavního otce,“ říká s nadsázkou Tomáš Matonoha. A co mu způsobí jeho bývalá žena v podání Vandy Hybnerové? A proč by bylo pro Michala Suchánka složité zahrát muže v knihovně?

Scénář Petra Kolečka vzkřísil jeden poněkud zapomenutý sport, jímž je kolová. Československo bývalo jeho velmocí především díky legendárním bratřím Pospíšilovým, mnohonásobným mistrům světa.

„Kdysi Tomáš Svoboda, můj divadelní spolurežisér, měl sen, a já si myslím, že ho má furt, udělat divadelní představení o bratrech Pospíšilech. Já stejně myslím, že to dřív nebo později zrealizujeme. Nabízeli jsem to tenkrát dokonce Národnímu divadlu… V Bajkerech nejsou bratři Pospíšilové, ale snažil jsem se najít nějaké spojení starší generace postav s koly, a myslím si, že prostě do filmu o kolech v české kotlině kolová patří. A dost sázím na to, že to bude věc, která film hodně osvěží. Těší mě i obsazení Michala Suchánka jako fanouška kolové, od počátku bylo jasný, že tohle bude role, kterou těžko odmítne. Michal byl hrozně rád a na premiéře Masaryka mluvil jenom o tom, jak bude dělat tu kolovou, že se na to těší,“ vzpomíná Petr Kolečko.