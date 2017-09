„Hezkých vzpomínek je strašná spousta. Je to ale těžké v tuto chvíli. Snad to, že byla příkladem všem, koho osud navštívil těžkými ranami. Na to reagovala tím, že to světu oplácela pozitivně. Ona prostě byla něžná, krásná a vtipná ženská, místo aby byla zlomená nebo zničená. Měla dar hluboké pozitivní lidskosti,“ řekl Novinkám Václav Postránecký.

„Mám na ní hezkou vzpomínku. My jsme byly obě ve znamení Panny a před x lety jsme spolu hrály na Novotného lávce Commediu Finitu. Květa byla jako vždy rozkošná. Je mi to hrozně líto,” řekla Novinkám herečka Valerie Zawadská.

Květa Fialová tvrdí, že energii čerpá ze všeho kolem sebe.

FOTO: PRÁVO, Petr Horník

Hromada: Květa nadchla dalajlamu

„Nejhezčí vzpomínka na Květu je, že ať se dělo, co se dělo v jejím životě, ona to s neuvěřitelným humorem odsouvala do pozitivna. Já jsem měl příležitost setkat se s dalajlamou, bylo to před deseti lety v Poslanecké sněmovně s panem Bursíkem a s ním jsme seděli v salónku, najedonu klep klep na dveře a tam stála Květa Fialová. My jsme se divili, jak našla tu malou komůrku, kde jsme seděli. Řekla „promiňte”, ale pak uviděla dalajlamu a řekla: „Vždyť já jsem tady dobře,” zavzpomínal herec Jiří Hromada.

„Šla dál a pak ho ohromila a potěšila. Hned věděla, jak s ním mluvit. Řekla mu česky modlitbu. On byl nadšený a pak si nad něj stoupla a začal mu škrábat na hlavě. My jsme si řikali, že to už přehání, ale ne, to byl výraz nejvyšší úcty. My jsme to nevěděli a ona věděla,” dodal Hromada.