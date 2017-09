Filmfest: drama o terorismu vyslané na Oscary, Karl Marx i Metropolis s hudbou

Velmi úspěšné drama Odnikud s herečkou Diane Krugerovou, které Německo vyslalo do boje o Oscara, kultovní sci-fi Metropolis s novou hudbou, mladý Karl Marx s Engelsem či židovský spisovatel Stefan Zweig utíkající před nacisty do Jižní Ameriky - to je jen ochutnávka z programu festivalu německy mluvených filmů Das Filmfest, který proběhne od 18. do 22. října v Praze a od 30. října do 2. listopadu v Brně.