Byla spolupráce na filmu Muzzikanti vaše první?

Rapoš: Věděli jsme o sobě už dříve, ale práce na Muzzikantech byla první společná. Pro mě to bylo velice sympatické setkání, protože jsem konečně našel parťáka, který vnímá věci stejně jako já, a to v oblasti filmu, hudby, jejich vlivu na diváka i adresnosti.

Oba tvoříme pro normální lidi. Nechceme natáčet filmy a skládat hudbu kvůli poklepávání po ramenou od takzvaných intelektuálů, kteří si přivlastnili právo rozhodovat za nás všechny, co je a co není umění.

Na druhé straně se nepodbízíme divákům tím, že bychom šli za hranici vkusu. Děláme pro citlivé a kultivované lidi, kteří se chtějí bavit a v přítmí kina nebo při poslouchaní muziky trochu přeladit do jiného světa, zapomenout na strasti života kolem nás, případně se utvrdit v tom, že ta jejich cesta a morální hodnoty jsou ty správné.

Šiška: Scénáře pro různé televizní pořady nebo estrády jsem psal už od svých patnácti let. Muzzikanti byl ale první filmový a já pro něj začal hledat režiséra. Oslovil jsem jich několik, ale první otázka, kterou jsem obvykle dostal, byla, jaký bude honorář. Na to však moc neslyším.

Později mi náhoda přivedla do cesty Dušana, který mě původně kontaktoval v úplně jiné věci s hudební tematikou. Při našem setkání jsem mu nastínil, co chystám, a jeho první otázka byla, jak bychom to udělali. V tu chvíli jsem věděl, že jsem potkal správného člověka.

Brzy vyjde vaše pohádková knížka Když/Keď draka bolí hlava, kterou hodláte příští rok zfilmovat. Jak ten plán vznikl?

Rapoš: 28. října 2018 bude sté výročí vzniku první samostatné Československé republiky. Já jsem Slovák, který si vzal za ženu Moravačku a žijeme v Havířově. To výročí se mě velmi dotýká, protože se cítím být Čechoslovákem. Když skončila práce na filmu Muzzikanti, chtěl jsem si dát pauzu. S Petrem jsme si ale řekli, že bychom mohli vymyslet něco, co by citlivě a nepoliticky to výročí připomnělo. Zalíbil se nám nápad udělat to prostřednictvím pohádky.

Vymysleli jsme si postavu draka, který má dvě hlavy, přičemž jedna mluví česky a druhá slovensky. Od toho jsme se odrazili k příběhu, jenž se rozvinul dále. Když jsme byli v polovině psaní, napadlo nás, že bychom mohli příběh draka, který sice má dvě hlavy, ale jedno srdce, zfilmovat.

Šiška: Když jsme knihu psali, vůbec mi nedošlo, že děláme něco, co nejspíš na česko-slovenském trhu ještě nebylo. Pocházím totiž z generace, která je zvyklá číst původní slovenské knihy, přijde mi to přirozené. Když jsme ale knížku dokončili a předložili ji editorům a známým, řekli nám, že je v novodobé historii našich zemí první, ve které se průběžně střídá čeština se slovenštinou. Jsme zvědavi, jak na ni lidé budou reagovat.

České děti už dnes slovenštině moc nerozumějí…

Šiška: Přitom se čeština se slovenštinou prolíná. Je ale pravda, že zatímco na Slovensku je čeština v médiích běžná a tamní děti jí rozumějí, u nás je to podstatně horší. A tak kromě toho, že kniha odkazuje na klasické pohádky a jsou v ní princové, princezny, drak a další tradiční postavy, na konci má jednu originalitu, sice česko-slovenský slovníček. Děti si v něm budou moci najít slova, kterým v příběhu neporozumějí.

Rapoš: Kniha je samozřejmě určená pro český i slovenský trh, vyjde v obou zemích.

Kdy začnete točit?

Šiška: Na přelomu února a března příštího roku, protože v sobě ta pohádka má vánoční motivy a my budeme potřebovat zimu a sníh. O prázdninách proběhnou postprodukční práce a v ideálním případě bude premiéra začátkem října 2018, abychom stihli sté výročí oslav první Československé republiky.

Kdo ve filmu bude hrát?

Rapoš: Herecké obsazení se nám teprve rýsuje, takže jména zatím neřekneme. Při práci se ale opřeme i o vynikající československou loutkářskou školu, s jejímiž zástupci už jsme zahájili spolupráci. Vyrábíme krásné velké loutky.

Šiška: Můžeme prozradit, že na muzice k filmu se budou podílet Vašo Patejdl, Martin Harich, Peter Cmorik, Lešek Wronka a další. Pro pohádku vznikne asi deset písniček.

Nabízí se, že by na motivy knihy vznikl třeba i muzikál. Plánujete něco dalšího?

Šiška: V případě pozitivního ohlasu bude příběh ideální látkou, kterou lze do muzikálu zpracovat. Už třeba proto, že součástí filmu budou písničky od skvělých autorů. Hotové budou i loutky, takže muzikál vzniknout může. Stejně tak může někde mezi Českem a Slovenskem vzniknout třeba nějaké dračí muzeum.