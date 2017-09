Herec a mim se zaměřil na tvorbu pro děti už před osmnácti lety. Zvládá zhruba dvě stě představení ročně, přičemž dokáže udržet pozornost i tisícovky dětí v hledišti, a odehrát dokonce i dvě tři představení denně.

„Nevím, jak to dělám, když jsem doma, je mi těch šedesát, ale jakmile vstoupím na jeviště, jsem schopen čehokoli,“ říká o sobě umělec, který je autorem i mnoha knížek, her a hraček a pro děti, vydal i řadu CD a DVD.

„Podstatné je získat si diváky do prvních tří minut. Stále něco vymýšlím, abych se neopakoval, ale taky jsem do každého ze svých osmi představení vsunul prvky, které děti už znají, protože jsou oblíbené a ony je prostě chtějí vidět. Pamatuji si totiž, jak jsem byl kdysi dávno zklamaný na představení strýčka Jedličky, když nezahrál to, z čeho jsem byl minule tak nadšený,“ dodal Nesvadba.

FOTO: Milan Malíček, Právo

Děti, které zve do Kongresového centra, vyzval, aby mu jako dárek přinesly obrázek. V předsálí je bude natáček kamera a Leoš Mareš je bude zpovídat, rozhovory se budou přenášet do hlavního sálu, dále tam budou koutky s figurkami a autem, s nimiž se můžou diváci vyfotit, a několik obrovských ploch, kde se bude malovat lepící páskou. Na závěr hlavního vystoupení se prý pak Nesvadba, který už osmnáct let vystupuje v žlutém triku a hnědých manšestrových lacláčích, promění v Supermichala.

„Promítneme taky asi čtyři krátké filmečky, z nichž jeden bude o našem Mimtriu, s nímž chystáme i krátké desetiminutové představení,“ dodal Nesvadba.