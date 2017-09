Seriálovou tvorbu internetové televize Stream.cz odstartuje seriál Kafe a cigárko, a to ve středu 20. září.

„V seriálové tvorbě se po temné Pěstírně, satirickém Blaníku a novátorském Semestru pouštíme do inteligentního komediálního formátu se silnou ženskou postavou v hlavní i vedlejší roli. Míříme tím opět za jiným spektrem ženského publika, kterému jsme obsah ještě nenabídli. Kafe a cigárko je výsledkem dvouleté práce, přestože samotné natáčení trvalo pouze čtrnáct dní. Seriál vyšel z pera skvělé scenáristky Petry Soukupové na motivy blogu Marie Doležalové,“ říká šéfproducent Stream.cz Lukáš Záhoř.

Kafe a cigárko

Nový seriál by měl odhalovat, co dělají herečky, když je nevidíme. Jde o adaptaci stejnojmenné knihy herečky a blogerky Marie Doležalové, která vyniká místy až sarkastickým inteligentním humorem. Kromě Doležalové se lidé mohou těšit také na herecké výkony Hanky Vagnerové, Jana Ciny, Petra Vančury, Ivy Pazderkové a dalších, kteří v seriálu ztvární sami sebe.

Herečka a blogerka Marie Doležalová v seriálu Kafe a cigárko.

FOTO: Stream.cz

Seriál bude mít šest dílů, které nabídnou pohled na to, jak to ve skutečnosti funguje na castinzích, co vše se honí herečce hlavou během milostných scén a co vše musí někdy hvězdy šoubyznysu podstoupit, aby získaly roli.

„Je to zvláštní. Když to člověk píše, jsou to vzpomínky, ale když to má hrát s odstupem času, je to, jako by si přehrával zpětně svůj vlastní život,“ podotkla herečka a spisovatelka Marie Doležalová.

Seriál Kafe a cigárko bude vysílán každou středu.

Krvavá léta

Nový zábavný seriál nebude tím jediným, na co bude podzimní programové schéma Streamu lákat. „Kromě seriálové tvorby intenzivně rozvíjíme i publicistickou tvorbu a dokumentární pořady. Týdně máme celkem až padesát premiérových dílů formátů s průměrnou dokoukaností 70 procent. Na podzim nabídneme i tři nové pořady, které spadají do této tvorby,“ dodal Lukáš Záhoř.

Jedním z nich má být dokumentární cyklus Krvavá léta, který provede diváky nejtemnějším obdobím moderních českých dějin – začíná v roce 1938 nevyhlášenou válkou nacistického Německa Československé republice a končí smrtí komunistických diktátorů Gottwalda a Stalina.

Video

Trailer: Krvavá léta

Zdroj: Stream.cz

Provázet diváky bude badatel a spisovatel Jiří Padevět. K vidění budou místa, kde Němci zabíjeli Čechy a Židy, ale zároveň i místa, kde Češi zabíjeli Němce a kde Češi zabíjeli Čechy. Diváci navštíví výslechové místnosti gestapa v Petschkově paláci, internační tábor pro Němce na Strahově, komunistický koncentrační tábor Vojna a řadu dalších míst.

„Pořad Krvavá léta se pokusí připomenout zapomenuté příběhy českých dějin a vrátit tak do krajiny historickou paměť,“ prohlásil o seriálu spisovatel a badatel Jiří Padevět.

První díl dokumentárního cyklu Krvavá léta si je možné prohlédnout zde.

Dělníci duše

Nebát se o tom mluvit je jen začátek, takový je podtitul nového pořadu Dělníci duše. „Podle ředitele Psychiatrické nemocnice Bohnice Martina Holého by až čtvrtina Evropanů mohla mít diagnostikované duševní onemocnění. Chci pomoci odbourat stigma o těchto problémech mluvit,“ konstatoval reportér a zároveň dramaturg pořadu Jakub Klingohr.

Ten chce v jednotlivých dílech odhalovat, jak mohou být lidské duše zranitelné. Zároveň si klade za cíl mapovat osudy lidí, kteří mají závislosti, trpí depresemi, případně musí bojovat s těžkými nemocemi – často je to přitom boj sama se sebou.

Diváci se budou moci seznámit s prostředím bohnické léčebny v Praze a pochopitelně také s jejími pacienty. Premiéru si Dělníci duše odbydou v průběhu letošního podzimu.

Video

Trailer: Dělníci duše

Zdroj: Stream.cz

Cizinci v Česku

O cizincích žijících v Česku toho mnoho nevíme. Alespoň to si myslí tvůrci pořadu Cizinci v Česku, který je také jednou z novinek podzimního programového schématu internetové televize Stream.cz.

Jak se cizincům v Česku žije? Jak vypadá jejich domovina? Co o cizincích doopravdy víme? Na všechny tyto otázky chce nový pořad odpovědět. Rusy, tedy lépe řečeno ruskojazyčně mluvící cizince a jejich život, nám představí stand-up komik Tigran Hovakimyan, Vietnamce a specifika jejich života Trang Do Thu, publicistka známá svým blogem asijatka.cz a konečně Slováky bude reprezentovat nová tvář Stream.cz Blažej Černák.

Průvodcem nového pořadu bude Luděk Staněk. „Z rozhovorů se svými cizojazyčnými přáteli jsem zjistil, jak málo o životě cizinců v Čechách víme. A řekl jsem si, že by nebylo špatné jejich život prozkoumat. Jediné, co jsme chtěli, bylo to, aby ta exkurze do jejich světa byla zábavná a zároveň alespoň trochu poučná," prohlásil Staněk.

Video

Trailer: Cizinci v Česku

Zdroj: Stream.cz