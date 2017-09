Důmyslná Vasarelyho optická kamufláž

Tvorbu maďarsko-francouzského tvůrce Victora Vasarelyho (1906–1997) si lze prohlédnout do 1. října v zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou. Zakladatel výtvarného stylu optical artu neboli op-artu, který vždy originálně pracoval s geometrickými obrazci a vizuálními iluzemi, prezentuje to nejlepší, co v tomto oboru existuje.