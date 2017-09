Finálnímu rozuzlení seriálu, který diváci sledují už téměř celé desetiletí, hrozí předčasné odhalení. Tvůrci seriálu proto usilovně pracují na tom, aby nedočkavé diváky zmátli a udrželi napětí až do samého konce.

Fotky paparazziů dříve rozmázly dějový zvrat během natáčení šesté série, když se v tu dobu mrtvá postava Johna Snowa (Kit Harington) objevila na snímcích z dalšího natáčení živá a zdravá. Tomu chtějí tvůrci předejít.

„Vím, že bude natočeno několik verzí závěru Hry o trůny, aby nikdo doopravdy nevěděl, jak vše nakonec dopadne,“ řekl minulý týden programový prezident HBO Casey Bloys. „U dlouho vysílaných seriálů je potřeba to udělat, zvlášť když točíte něco, co lidé znají. Aby si nikdo nebyl jistý až do samého konce,“ dodal.

Alternativy nejspíš nikdy neuvidíme



Falešná rozuzlení by mohla posloužit jako zajímavé alternativní závěry seriálu. Pokud však nebudou ukradeny, velmi pravděpodobně nikdy nespatří světlo světa.

Hra o trůny (v originále Game of Thrones) je anglicko-americký fantasy seriál vysílaný televizní stanicí HBO. Jeho předlohou je dosud nedokončená fantasy sága Píseň ledu a ohně od spisovatele George R. R. Martina.

Od šesté řady spolupracovali filmaři s autorem volněji, protože knihy dosud nebyly dopsány. Poslední osmá řada seriálu bude mít šest epizod a fanoušci by je měli spatřit v roce 2018. Seriál doposud obdržel 212 ocenění z celkem 612 nominací včetně prestižních cen Emmy.