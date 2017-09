Autorem videoklipu a jeho režisérem je Jonáš Lipo Červinka, který v tomto případě rezignoval na aktuální trendy a píseň pouze doplnil obrazovou poetikou inspirovanou fotografiemi Josefa Sudka a Františka Drtikola.

David Stypka k tomu řekl: „Spolupráce s Ewou jak ve studiu, tak při natáčení videa pro mě byla velkou zkušeností. Ewa je profesionál každým coulem. Navíc pokaždé přináší milou a přátelskou atmosféru. Totéž platí o režisérovi videa. Jonáš je tvůrčí člověk, který přesně ví, co chce a jak toho dosáhnout. Bylo to poměrně náročné natáčení, ale jen co skončilo, říkal jsem si, že s těmi lidmi půjdu znovu kdykoli do čehokoli.“

Ewa dodává: „Davida jsem předtím neznala, ačkoliv jsme ze stejného kraje. Tudíž bez jakýchkoli předsudků jsem si píseň pustila. Má nádherný text, a když mi zněla v hlavě týden v kuse, ozvala jsem se, že se jí nemůžu zbavit a jdu do toho. Jsem za to moc ráda. David má uhrančivý hlas, tvůrčí talent a já se zase mohla projevit v jiné poloze, než ve které jsem častěji k slyšení.“