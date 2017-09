Jeho záměrem je přivádět na jedno pódium slavné muzikantské rodiny, kterých je na české hudební scéně několik. První takové setkání se odehraje v pražském Lucerna Music Baru v pondělí 16. října od 19 hodin právě za přítomnosti Mišíkových.

Představena bude i dcera Vladimíra Mišíka Bára. Kromě jeho stálých parťáků ze skupiny Etc… zazpívá s kapelou i nejmladší syn Adam, vystoupí rocková kapela Gingerhead, v níž hraje Maťo Mišík, a E+Mausy band, s nímž zpívá Eva Mišíková.

Ta je ostatně i spoluiniciátorkou tohoto koncertu, který ponese název Nechte zpívat Mišíky. Ten odkazuje k proslulému ručně psanému nápisu na zdi, který se objevil opakovaně v Praze v roce 1983, tedy v době, kdy měl Vladimír Mišík komunistickým režimem zakázáno veřejně vystupovat.

„Eva o něčem takovém skutečně mluvila už dlouho, ale s konkrétním nápadem přišel náš manažér Šimon Kotek. Dokonce dostal zadání na naše vystoupení na festivalu Blues Alive v Šumperku. To bylo hlavním impulzem a my na to kývli,” popisuje okolnosti vzniku rodinné sešlosti Vladimír Mišík.