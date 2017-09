Podle scénáře, na němž Vejdělek spolupracoval s debutující Ivou K. Jestřábovou, vyprávějí příběh vdovy po šarmantním muži, který zemřel tak nečekaně, že jí nestačil říct, že kromě jejich společné dcery Terezy má ještě stejně starého nemanželského syna.

Obě ženy se poté, co stopu nečekaně najdou v jeho pozůstalosti, vydávají v tátově milovaném veteránu, upravené Volze GAZ 21, zvané Carevna, po stopách jeho milenek, aby se pokusily Terezina bratra vypátrat.

Eliška Balzerová při natáčení.

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Když se setkají bývalé sokyně, vždycky to jiskří. Pokaždé jinak, pokaždé v jiném prostředí, je to vlastně taková cesta po ženském osudu. Emotivní střídá komické, dramatické se často mění v úsměvné a naopak,“ řekl Právu při sobotním natáčení v pražské Tróji režisér Vejdělek. Eliška Balzerová a Tatiana Vilhelmová hrály matku a dceru už v nedávné Bajgarově Teorii tygra.

Vilma Cibulková při práci na filmu.

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Jsou to ale tak absolutně odlišné postavy, a natolik jiný příběh, že jsme se rozhodly si to zopakovat,“ řekly obě herečky, které se v sobotním natáčení „střetly“ s Vilmou Cibulkovou. Kromě ní se na této roadmovie potkají ještě například s Evou Holubovou, Emílií Vášáryovou a Hanou Maciuchovou. Hlavní mužské role ztvární Martin Myšička a Boleslav Polívka. Film uvede do kin Bontonfilm 8. března 2018.