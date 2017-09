Andy Warhol: Gigant

Na dva tisíce reprodukcí malířských a grafických prací ikony umění 20. století, unikátních fotografií a vzácných dosud nepublikovaných dokumentů nabízí jedinečná publikace vážící 7,5 kg a mající rozměry 43x33 cm. Lahůdka i poklad pro ctitele moderního umění.

Argo, přeložil Jiří Hrubý, 624 stran, 4500 Kč

Peter May: Hadohlavec

Pekingský kriminalista Li Jen je poslán na čínské velvyslanectví do Washingtonu, aby zjistil, proč se jeho krajané udusili v chladicím voze v Texasu. Potkává se s dávnou láskou, americkou patoložkou Margaret Campbellovou, a znovu spojují síly, aby čelili zlu.

Host, přeložil Filip Drlík, 344 stran, 296 Kč, e-kniha 199 Kč

Anna Vovsová: Ladič

Z emigrace přijíždí Ivan, aby oslavil matčiny osmdesátiny. Vyhledá dětskou lásku Alici a oba chvíli předstírají, že je možné vrátit čas. Minulost ale nejde zkopírovat a přesadit do současnosti, jakož ani škrtnout, nebo před ní utéct na druhý konec světa.

Knižní klub, 208 stran, 199 Kč

Edgar Wallace: Kriminální příběhy Johna G. Reedera

Zločin bují i ve staré dobré Anglii. Inspektor Reeder, trochu suchar a pedant, vstupuje na scénu. Tři příběhy v jedné audioknize: Gangster z Toronta, Zelená mamba a Krádež mramoru. V titulní roli Ivan Trojan, sir Bredon Otakar Brousek st., vypravěč Jiří Hromada.

Radioservis, CD 1:12 hodin, 229 Kč

Deborah Moggachová: Tulipánová horečka

Sophia Sandvoortová žije poklidným životem s postarším, ale bohatým manželem. Do jejich domu přichází malíř Jan van Loos a Sophia se do něho zamiluje. Aby ji nikdo nepoznal, používá oblečení služky Marie. Ta však přišla na nevěru své paní a začne ji vydírat...

Mladá fronta, přeložila Olga Hanzalová, 246 stran, 269 Kč

Meg Cabotová: Jak potvrdit lásku

Autorka nabízí příběh, v němž mladého úspěšného muže zavede po deseti letech zpátky domů a k setkání s první láskou, což vyústí v obrovský skandál, který otřásá jeho poněkud výstřední rodinou.

BB art, přeložila Eva Poskočilová, 360 stran, 299 Kč

Lindsey Davisová: Nepřítel v domě

Bohatí novomanželé jsou zavražděni ve vlastní posteli a po jejich stříbře se slehla zem. Podle názoru vyšetřovatelů je zabili jejich otroci. Druhý díl nové série románů autorky, kterou na celém světě proslavilo dvacet příběhů otce Flavie Albie, Marka Didia Falcona.

BB art, přeložila Jitka Fialová, 328 stran, 299 Kč

Carolyn Abbateová, Roger Parker: Dějiny opery

Dějiny opery v posledních čtyřech stovkách let. Autoři zasvěceně rozebírají díla největších skladatelů od Monteverdiho a Händela přes Mozarta a Verdiho až po Wagnera, Strausse, Pucciniho, Berga či Brittena. A diskutují, proč vzniká tak málo nových oper.

Dokořán, Argo, přeložil Robert Novotný, 656 stran, 24 stran barevné přílohy, 998 Kč

Paul Tobin, Piotr Kowalski:



Zaklínač 3: Prokletí vran

Vstupte do temně nesmlouvavého světa her a knih o zaklínači společně s Geraltem a Ciri. Tentokrát je děj zatáhne do surového příběhu o pomstě – v krutých krajích na sebe smutná provinění z minulosti nikdy nenechají zapomenout a nic není tak, jak se zdá.

Crew, přeložil Martin Antonín, 128 stran, 329 Kč