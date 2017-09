Na rozdíl od jeho domovské kapely neprošli „mechanici“ žádným progresivním obdobím a zamířili rovnou do světa vkusného popu a záhy začali sypat hit za hitem. Jako dobří ševci se drží svého kopyta a zůstávají věrni poprockovým kořenům osmdesátých let. A to i na novém albu Let Me Fly, které v rámci probíhajícího turné přijeli představit i do Prahy.

Svou tuzemskou premiéru odehrála šestice před ne zcela zaplněnou, ale jednoznačně nadšenou Lucernou. Do role předskokana byl zvolen sympatický anglický písničkář Ben McKelvey, jehož přímočaré, nekomplikované a neufňukané písně publiku lahodily.

Mike + The Mechanics otevřeli svůj asi devadesátiminutový blok příznačnou písní Are You Ready, po níž následoval radiový hit Another Cup of Coffie. Došlo na další prověřené tituly A Beggar on a Beachof Gold, Over My Shoulder, All I Need Is a Miracle nebo závěrečnou Word Of Mouth, na akustický set a na dva kousky z repertoáru Genesis Land of Confusion a I Can't Dance.

Mike + The Mechanics nejsou trendy kapelou hitparádové módy roku 2017, ale už prostý fakt, že velmi dobří muzikanti hrají a zpívají písně, jejichž základní devizou jsou výrazný nápad, silná melodie a inteligentní aranžmá, působí jako balzám.

A právě taková je mírně sladkobolná, a přitom života plná hudba téhle kapely, od nejstarších písniček až po kousky z novinky Let Me Fly. A právě takový byl i její první a věřme, že ne poslední, tuzemský koncert.

Mike + The Mechanics Velký sál Lucerny, Praha, 6. září

Hodnocení: 90 %