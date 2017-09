Příběh otevírá objasněním spekulací, které vedli fanoušci ohledně jeho přízvuku. Přestože se narodil v Anglii, většinu života prožil v Indii v Novém Dillí a cítí se být především Indem. Žije ale v Kalifornii.

Vypráví o svém dětství a dospívání, o první lásce i prvním polibku, velkou část věnuje tradičním indickým svátkům a svému vřelému vztahu k nim. Nejde o životopis, jde o sbírku Nayyarových životních příhod. Jeho vyprávění je lehké, okouzlující a půvabné. Doznává se k různým chybám a přešlapům, kterých se dopustil, a vše bere s nadhledem.

Stylisticky je kniha přirozená a triviální, autor používá banální věty a nijak se čtenářem nepracuje. Vypráví podobně, jako by seděl na večírku a z rukávu sypal historky z doby strávené brigádou uklízeče na vysoké.

Samozřejmě, pokud by Kunal Nayyar nebyl Rajeshem z televizního seriálu a jedním z nejlépe placených televizních herců, kniha by pravděpodobně vůbec nevyšla. A kdyby přece jen, pravděpodobně by zapadla mezi tucty jiných postřehů o kulturním cestování a narážení na drobné bariéry a nepochopení.

U téhle ale také víme, že vznikala zajímavým způsobem. Některé pasáže Nayyar přepisoval z ubrousků, na které si zapisoval myšlenky při cestování letadlem, jiné části pocházejí z jeho deníku.

Kunal Nayyar: Můj přízvuk je skutečný XYZ, překlad Pavel Kreuziger, 210 stran, 198 Kč

Celkové hodnocení: 70%