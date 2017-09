RECENZE: Fredrik Backman udílí synovi rady do života

Populární švédský sloupkař a bloger Fredrik Backman si před třemi roky získal srdce českých čtenářů románovou prvotinou Muž jménem Ove. Jeho čtvrtá kniha s názvem Co by měl můj syn vědět o světě není románem. Jde o soubor rad a postřehů o životě, historek z rodinného prostředí, a to vše je zabaleno do hávu jemného humoru. Knihu adresuje svému malému synkovi.