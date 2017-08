Clausen řekl magazínu Variety, že mu zavolal producent Richard Sakai a sdělil, že společnost hledá jiný typ hudby. Spekuluje se, že jde o výsledek snižování rozpočtu u seriálu, který už po letech není takovým trhákem jako dřív. Clausen potřeboval velký orchestr každý týden a to jistě nebylo levné. V roce 2015 uvedl, že mu kvůli tomu šéfové studia nikdy potíže nedělali.

Alf Clausen byl mnohokrát nominován na cenu Emmy a dvakrát byl oceněn - za song We Put The Spring In Springfield z roku 1997 a také za You're Checkin' In z roku 1998. Spolupracoval také s hvězdami, které v seriálu hostovaly, včetně U2.

Tvůrce seriálu Family Guy Seth McFarlane uvedl, že to je „smutná zpráva“. Skladatel Austin Wintory označil Clausena za jednoho z nejuznávanějších skladatelů v Los Angeles.