Terry Pratchett, který se proslavil především svou humoristickou fantasy sérií s názvem Úžasná Zeměplocha, zemřel 12. března roku 2015 po dlouhém boji s Alzheimerovou chorobou. Podle deníku The Guardian nechtěl, aby jeho nedokončená díla byla zveřejněna. Naopak si přál, aby byla zničena, a to konkrétně parním válcem. Člověk, jenž stvořil plochý svět, který drží na svých bedrech čtyři sloni stojící na krunýři obrovské želvy, jež pluje vesmírem, by prostě nemohl jenom zformátovat disk.

Terry Pratchett

FOTO: Profimedia.cz

Jeho blízký přítel a též spisovatel Neil Gaiman se krátce po smrti Pratchetta o jeho přání zmínil listu The Times. Řekl, že Pratchett si přál, aby vše, co nestihl dokončit, bylo vzato spolu s počítačem, umístěno uprostřed cesty a rozdrceno parním válcem.

Disk bude vystaven v muzeu

A přesně tak se v pátek na každoroční výstavě vozidel poháněných párou stalo. Pevný disk s rozpracovanými díly byl rozdrcen historickým parním válcem značky John Fowler & Co.

Dlouholetý asistent Pratchetta Rob Wilkins v pátek na oficiálním Twitter účtu zveřejnil fotku zatím nezničeného pevného disku s popiskem: „Chystám se splnit svůj závazek vůči Terrymu.“ O několik chvil později přidal fotku rozbitého disku, k níž napsal, že disk bude brzy vystaven v muzeu. Zmínil se tak o připravované velkolepé výstavě o životě a dílech autora, která v muzeu v Salisbury započne 16. září 2017 a skončí 13. ledna 2018.

Takto dopadl disk, který pravděpodobně skrýval další Pratchettovy rozepsané knihy.

FOTO: Profimedia.cz

Autorovi více než 70 románů lékaři diagnostikovali Alzheimerovu chorobu v roce 2007. Ani to ho však od tvorby neodradilo a s psaním a publikováním, i když s pomocí nejbližších, pokračoval až do své smrti roku 2015.

Pratchettova první novela Kobercové byla vydána již v roce 1971. První zeměplošská kniha s názvem Barva kouzel vyšla v roce 1983. Celosvětově oblíbený autor prodal více než 85 miliónů knih v 37 jazycích. Dvě z jeho knih vyšly posmrtně. Poslední kniha zeměplošské série s názvem Pastýřská koruna se v českém překladu objevila na pultech knihkupectví teprve před pár měsíci.