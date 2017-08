Start Amélie nastal 18. června 2017. Ten den v rámci programu festivalu Smetanova Litomyšl na speciálních LED obrazovkách promítla a představila klip k písničce Múza. Od té doby pracuje na nových skladbách. Dvě další spolu s tou první vydala v podobě dárkového singlu, čtyři jsou v pokročilém stadiu zrodu. Debutové album chce vydat do konce letošního roku. Podle zpěváka a kytaristy Jakuba Drymla by na něm mělo být devět písniček.

„Muziku děláme společně a ač nemám rád škatulky, pohybujeme se někde v oblasti art popu. Chceme se vyprofilovat zvukem, jenž je už naznačen těmi třemi písněmi, které jsme vydali. Naším cílem je mít propracované aranže a máme ambici, aby naše tvorba zněla spíš jako od západních kapel,“ přiznal Dryml.

„Dospíváme a jako autora textů mě už nebaví zabývat se například trýznivostí nepovedených vztahů. Zajímají mě jiná témata. Mezi těmi třemi vydanými je písnička Ágnes, ve které je odkaz pro mou dceru. V písničce Nádech se zaobírám vztahem s kamarádkou, která se trochu hledá, a Múza je o každodenních výhrách a prohrách s inspirací, jež může mít mnoho různých podob. V našem případě se jedná o tu nejsilnější inspiraci, múzu múz,“ uvedl Dryml.

Když kapela vydá desku podle plánu, chtěla by se v příštím roce konečně prezentovat naživo. Plánuje zpočátku několik menších akcí, ale postupem času zamíří na klubová i festivalová pódia.

Všichni čtyři členové Amélie spolu ještě před necelými dvěma lety hráli v litomyšlské poprockové skupině Mother’s Angels. „Pracovali jsme na nových písničkách a na základě poslechu demosnímků jsme zjistili, že naše nová hudba je trochu jiná než ta dosavadní. Začali jsme debatovat o tom, kam kapelu posuneme, a dospěli jsme všichni k názoru, že chceme udělat zásadní změnu. Mother’s Angels za sebou měli dvanáct let existence a my měli pocit, že s tou kapelou už nemáme lidem co říct,“ přiznal Dryml.

Ukončit činnost formace, která byla solidně rozjetá a měla řadu fanoušků, a vdechnout život nové byl velmi odvážný krok. Dryml ho ale s odstupem času hodnotí kladně. „Kdybychom ho neudělali, nevznikly by skladby, které mají úplně novou energii a daly nám možnost znovu se po tvůrčí stránce zhluboka nadechnout a dělat písničky, které nás naplňují,“ pověděl.