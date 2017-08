Tim Story vybral pro roli Shaftova syna Jessieho T. Ushera a slavný Samuel L. Jackson vyjednává o roli Shafta. Většina dnešních diváků si asi vzpomene na Shafta z roku 2000, ale to nebyl původní film. První vznikl již v roce 1971 a tehdy v něm hrál hlavní roli Richard Roundtree, kterému je dnes už 75 let. Přesto by menší roli v připravovaném filmu měl dostat.

Samuel L. Jackson vyjednává o roli Shafta.

FOTO: Profimedia.cz

Shaft byl film Gordona Parkse, řadící se do vlny blaxploitation. V těchto snímcích se vždy objevoval nějaký cool černý hrdina. Tehdy se k tomu točily perfektní soul & funky soundtracky, které byly mnohdy zajímavější než celý film. Jeden z nejlepších byl právě Shaft. Natočil jej Isaac Hayes a vysloužil si za něj Grammy a Oscara za nejlepší filmovou píseň. Ta se dokonce probojovala na první místo americké singlové hitparády – a to byla instrumentálka. Nakonec se stala jeho životním majstrštykem.

Původnímu Shaftovi už je dnes 75 let.

FOTO: Profimedia.cz

Studio nyní kladlo hlavní důraz na výběr mladého Shafta, kterým se stane Jessie T. Usher, nepříliš známý americký herec. Zatím si zahrál v několika televizních seriálech (Myšlenky zločince, Mentalista) a ve filmech jako Almost Christmas, Independence Day: Resurgence a When the Game Stands Tall.

V Shaftovi má hrát syna slavného detektiva, který pracuje pro FBI jako expert na kybertechnologie. S otcem se dlouho nestýkal a nyní s ním má spolupracovat, což povede ke konfliktům.