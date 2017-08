Aktuálně se na trh dere nová deska nazvaná Garden of Me. Vyjde již v poslední srpnový pátek. I na třetím albu se kapela pohybuje mezi jazzem, flamencem, latinou, africkou hudbou i popem.

Tato fúze jí svědčí a navzdory poměrně velkému rozpětí přináší sérii příjemných a uvolněných písní s pozoruhodnými muzikantskými i pěveckými výkony. Deset ryze autorských písniček s lehkostí balancuje na pomezí uvedených žánrů.

„Mám rád, když se můžu nechat inspirovat různými hudební žánry a míchat je dohromady. Je to dané především mým velkým koníčkem, kterým je cestování, při němž se právě přes hudbu můžete přiblížit objevování odlišných kultur. No a samozřejmě tomu také přispívá i fakt, že mě fascinuje zvuk kytary ve všech podobách, které tento nástroj umožňuje. Přes akustické zvuky klasické kytary až po elektrickou rockovou,“ vysvětluje pohyb mezi žánry Zvardoň.

I přes žánrovou širokost si skladby zachovávají písničkovou formu a jednotný zvuk. Expresi, tajemnost, romantičnost, rozervanost či ryzí radost písniček podtrhuje výrazný zpěv Veroniky Diamantové.

„Po odjezdu zpěvačky Ketevan zpět do Gruzie bylo těžké najít náhradu, která by dokázala dát písničkám onen nadžánrový pocit a melodiím smysluplná slova. Po dlouhém hledání přišla Veronika, která je nejen více než adekvátní náhradou, ale svou výraznou osobitostí a perfektně zvládnutým řemeslem dokázala Duende zase o kousek posunout,“ komentuje změnu na postu zpěvačky Zvardoň.

Autorkami anglických a španělských textů jsou zpěvačka Veronika Diamantová a textařka Alena Burgetová. Kapela album nahrála ve studiu Svárov v produkci Petera Bindera.

Připomeňme, že skupina Duende vznikla před deseti lety a dosud vydala dvě alba, Za branou (2008) a New Words In the Dictionary (2009). Kromě samostatných koncertů vystupovala či vystupuje na velkých festivalech (Colours Of Ostrava, Trutnov Open Air Festival a podobně).

Hraje ve složení Tomislav Zvardoň (kytary), Veronika Diamantová (zpěv, ukulele), Petr Tichý (kontrabas), Carlo Zegarra Abando (perkuse) a Marek Novotný (piano).