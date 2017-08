Steven Wilson: To The Bone





FOTO: Caroline International

Bývalý předák britské skupiny Porcupine Tree, Steven Wilson, si vede velmi zdatně i na sólové dráze. To The Bone je jeho páté studiové album a on pokračuje v předávání hudebních emocí prostřednictvím svého osobitého přístupu k art rocku a progresivnímu rocku. Je to velmi dobré album určené především k pozornému poslechu.

Jan P. Muchow: The Antagonist





FOTO: Supraphon

Známý český hudebník a autor filmové hudby Jan P. Muchow představuje sedmnáct kompozic, které jsou součástí jeho tvorby k filmům. Při příležitosti vydání zajímavého alba vytvořil těleso The Antagonists, s nímž své skladby představí v pátek 25. srpna na festivalu Soundtrack Poděbrady živě.

Brand New: Science Fiction





FOTO: Procrastinate! Music Traitors

Páté studiové album americké rockové kapely Brand New nabízí skladby, které v sobě sdružují několik stylových vlivů. Na první poslech mají alternativní charakter, v něm je ale zakotvena hardcoreová tvrdost, vyzývavost emo rocku i určité stylové experimentování.

Grizzly Bear: Painted Ruins





FOTO: RCA

Grizzly Bear je rocková formace z Brooklynu. Na pátém studiovém rozvíjí svůj vztah k art rocku. Nedělá to ale takříkajíc postaru, přistupuje k němu jako by z devadesátkových indierockových luhů a hájů a natočila tak zajímavý počin.

Neck Deep: The Peace And The Panic





FOTO: Hopeless

The Peace And The Panic je třetí studiové album americké poppunkové kapely Neck Deep. Ke zvolenému stylu muzikanti přistupují v poklidu. Nejsou v něm primární rozpustilost a zbytky „špíny“, jako to bylo v devadesátých letech, nýbrž je více popový a více nezáživný.