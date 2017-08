Na vystoupeních na evropském turné, které začalo 15. července, hráli Offspring většinou 19 písní. Nikdy nevynechali písně z nejúspěšnější desky Americana Staring at the Sun, Why Don´t You Get A Job, Pretty Fly, The Kids Aren´t Alright a Americana.

Pravověrné punkery může potěšit, že se skupina často vracela k průlomové desce Smash, kterou vydala ještě u nezávislé firmy. Vždy z ní zahrála Come Out And Play, Bad Habit a obvykle i Genocide. Často také zazněly písně Wan´t You Bad a Original Prakster z alba Conspiracy of One.

Obvykle zahrála i dvě písně z desky Splinter z roku 2003 - Head Aroudn You a Hit That.

Na dvou třetinách koncertů také Offspring hráli coververzi skladby Seven Nation Army z repertoáru americké kapely White Stripes.

Kromě The Offspring vystoupí v Malé sportovní hale ještě dánsko-švédská kapela New Drive a britští The Bottom Line.