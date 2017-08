Snímek z produkce Judda Apatowa vypráví nepravděpodobný skutečný příběh vztahu herce a scenáristy Kumaila Nanjianiho a scenáristky a producentky Emily Gordonové. Nyní už manželé Nanjiani a Gordonová k filmu také sami napsali scénář. Nejtěžší dle jejich slov bylo udržet balanc mezi vážnými a komickými scénami.

Nanjiani a Gordonová se seznámili v roce 2006 na večeru stand-up komiků. Slibně rozvíjející vztah ale záhy narušila záhadná nemoc, která Gordonovou uvrhla do umělého spánku. Až v nemocnici se Nanjiani seznámil a sblížil s jejími rodiči. „První třetina filmu je romantická komedie o vztahu mezi mnou a Emily, druhá třetina pak romantická komedie o vztahu mezi mnou a jejími rodiči,“ dodává Nanjiani.

„Když jsme ten scénář psali, tak jsem neustále přemýšleli: ‚Jaký tomu dát ten správný tón? Co když to bude příliš vážné nebo ten humor bude přes čáru?‘,“ říká Gordonová. „Judd Apatow byl neuvěřitelný puntičkář. Vždy, když jsme za ním šli s další verzí scénáře, tak jsme si byli jisti, že je to ono. Že začneme natáčet. Po čtyřech hodinách v Juddově kanceláři nám ale bylo jasné, že nás čeká ještě spoustu práce, dodává Nanjiani.

Tvrdá práce na scénáři se ale vyplatila. Když si jej režisér snímku Michael Showalter poprvé přečetl, byl nadšený. „Scénář mě fascinoval,“ vzpomíná Showalter, „byl to úplně jiný způsob vyprávění milostného příběhu: romantická komedie, která zkoumala všechny možné oblasti – víru, národní identitu a kulturu – a to všechno neuvěřitelně pravdivým způsobem.“