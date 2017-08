„Ano,” řekl Daniel Craig moderátorovi Stephenu Colbertovi na otázku, zda se k Bondovi vrátí. Zatím ho hrál čtyřikrát, ale dlouho odmítal říct, jestli to zkusí znovu.

Jednu dobu to vypadalo, že už ho Bond vůbec nezajímá, ale nyní se situace obrátila.

„Vždycky jsem to chtěl, potřeboval jsem přestávku,“ vysvětlil v televizi Daniel Craig.

Daniel Craig ve filmu Spectre

FOTO: Forum Film

Další bondovka, pětadvacátá v řadě, by se měla dostat do kin asi v listopadu 2019. Už několik let se spekuluje, že by Jamese Bonda mohla hrát i žena nebo příslušník nějaké národnostní menšiny. Zatím ale k tak radikálnímu kroku evidentně nedojde.