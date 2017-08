Hlavními hvězdami letos budou britští Two Door Cinema Club, Tom Odell, Metronomy a německý projekt Moderat. Přijde i norská zpěvačka Aurora, američtí Cigarettes After Sex, Little Hurricane a Zola Jesus.

V programu dvou festivalových dnů figurují i The Naked And Famous z Nového Zélandu, australská skupina The Temper Trap a producentské duo Dirtyphonics z Francie.

V plánu festivalu nechybějí ani známí producenti elektronické hudby Sub Focus a Metrik.

Jak uvedla slovenská média, Grape 2017 nabídne koncerty na pěti velkých pódiích. Kapacita letiště je letos již vyprodaná, přijde dvacet tisíc návštěvníků.

Akce také láká na několik zajímavých zážitků. Součástí programu jsou stand-up show, vědomostní kvíz nebo workshopy, na kterých se zájemci mohou naučit psát blogy či fotografovat. K dispozici bude sportovní zóna, připravena bude také gastro zóna či letní urban market.

„Dáváme si záležet na jídle a občerstvení, opět budeme spolupracovat se známými restauracemi. Nepracujeme pouze s klasickými stánkaři, snažíme se na festival pozvat i dobré restaurace, aby bylo kvalitní jídlo,“ vysvětlil za pořadatele slovenským médiím Ján Trstenský.

Novinkou tohoto ročníku bude tribuna, kterou pořadatelé postaví vedle hlavního pódia, aby si diváci při sledování koncertů mohli i sednout.

Novou ohlášenou atrakcí je i ruské kolo, z něhož si návštěvníci budou moci prohlédnout areál z výšky.