Autorem písničky je Adam Mišík spolu s Celeste Buckingham a Jan P. Muchowem, který stojí rovněž za produkcí singlu a samotnou hudbou k filmu Bajkeři. „Když jsem začal psát One Life, měl jsem vizi letního melancholického songu, a to se mi díky Celeste a Honzovi povedlo. Mám z toho velkou radost, Cel je skvělá zpěvačka a něco nazpívat jsem s ní chtěl už dlouho,” říká Adam.

Bajkeři slibují být rozvernou letní komedií. Nevlastní bratři Jáchym a David společně s kamarádem Sašou tráví většinu času ve světě sociálních sítí. Vztahy pro ně představují chaty s virtuálními dívkami, které nikdy neviděli, obživu falešná módní show, v níž se předstírá něco, co není a největší životní problém pak vybitý mobil nebo nefunkční wifi. Na nátlak rodičů jsou donuceni vydat se pod vedením Davidovy půvabné „macechy“ Terezy na dvousetkilometrový cyklovýlet.

Adam Mišík a Hana Vágnerová v komedii Bajkeři

FOTO: Bajkeři/Roman Černý

S překvapením zjišťují, že tam venku je skutečný svět, v němž život znamená víc než status na facebooku, opravdové dívky vypadají poněkud lépe než kreslené akční hrdinky počítačových her a k lásce patří také sex.

Adam Mišík hraje ve filmu postavu Davida, který podobně jako jeho kamarádi žije spíš ve světě sociálních sítí. Adam přiznal, že se svou postavou má společné, že není příliš přírodní typ. „Já nemám ke kolům zase úplně vztah, my jsme taková městská rodina, takže jsem nikdy nebyl ten typ člověka, který by jel někam do přírody.“

Celeste Buckingham ve filmu vytvořila postavu Hanky, která je spolu s parťačkami a trenérem na letním soustředění, kde potkají Davida a jeho kamarády. Celeste uvedla, že natáčení na kolech bylo docela náročné. „Ráda jezdím jen tak lážo plážo, to je super sport, ale takový extrém jsem ještě nezažila, některé scény byly hodně náročné.“

V kinech si s komedií Bajkeři budete moci prodloužit léto od 19. října, kdy film do kin uvede distribuční společnost Falcon.