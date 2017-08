„Už je to několik let, co mi můj kamarád a spoluautor tohoto scénáře Robert Geisler poprvé navrhl, abychom natočili pohádku. Tehdy se mi to zdálo absurdní, ale od chvíle, kdy jsem se stal otcem dvou malých synů, je pro mě ta představa už logická a jednoznačně přitažlivá. Proč se zase jednou nepodívat na svět z perspektivy dítěte a zároveň nevyužít své filmařské i životní zkušenosti k vytvoření příběhu pro celou rodinu?“ řekl Marek Najbrt.

Hlavní role dal Judit Bárdos a Janu Cinovi a čerta (Lucifera) nemůže hrát ve správné české pohádce nikdo jiný než Ondřej Vetchý.

Jan Cina

FOTO: Punk Film/Marek Novotný

„Všichni si myslí, že Peklo je místo plné zlých démonů, kteří člověka ponoukají ke zlu. To jsou pohádky pro dospělé. Ve skutečnosti je peklo úřad. Úřad, který je tu proto, aby zlo spravedlivě trestal. Vaše zlo,“ uvedli scenáristé Robert Geisler a Tomáš Hodan, kteří jsou ve trojici s Markem Najbrtem podepsáni například pod kultovním sitkomem Kancelář Blaník.

V městečku Pytlov nikdo netuší, že jejich hříchy pečlivě zapisuje kouzelné Čertí brko. To se ale jednoho dne rozbije. Lucifer se rozhodne pověřit doručením nového brka trochu zmateného čerta Bonifáce. Je to ten nejlepší úkol, aby se mladý čert otrkal ve světě. Bonifác se vydává do Pytlova a tam mu kouzelné brko hned ukradnou. Vychytralí obyvatelé městečka dokonce uvězní i vládce pekel a Bonifác ho musí osvobodit a navíc získal srdce krásné Markétky.

Ve vedlejších rolích si zahrají Marián Geišberg, Jan Budař, Tomáš Jeřábek, Jan Maryško, Marek Daniel, Jana Plodková či Michal Dalecký, Václav Kopta a Jakub Žáček.

Do kin by pohádka měla vstoupit v listopadu 2018.